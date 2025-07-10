Visite de l’exposition Châteauroux miniature Châteauroux

Visite de l’exposition Châteauroux miniature Châteauroux jeudi 21 août 2025.

Visite de l’exposition Châteauroux miniature

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-21 17:00:00

fin : 2025-08-21 18:00:00

Date(s) :

2025-08-21

L’exposition Châteauroux Miniature vous invite à venir profiter d’une immersion captivante dans le patrimoine castelroussin au cours d’une visite ludique idéale pour petits et grands.

Plongez dans l’histoire urbaine de Châteauroux à travers une exposition originale et fascinante ! Châteauroux Miniature vous invite à découvrir des maquettes détaillées de lieux et monuments emblématiques de la ville, réalisées avec passion et précision. Au cœur de l’exposition, une grande maquette de médiation servira de support interactif pour explorer l’évolution architecturale de Châteauroux de ses origines médiévales aux transformations contemporaines. Une visite idéale pour petits et grands, curieux d’histoire ou amateurs de modélisme, qui souhaitent porter un regard neuf sur la ville… en miniature ! 3 .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

The « Châteauroux Miniature » exhibition invites you to come and enjoy a captivating immersion in Castelroussin’s heritage during a playful visit ideal for young and old alike.

German :

Die Ausstellung « Châteauroux Miniature » lädt Sie ein, während eines spielerischen Besuchs, der ideal für Groß und Klein ist, einen fesselnden Einblick in das Kulturerbe von Castelroussin zu genießen.

Italiano :

La mostra « Châteauroux in miniatura » vi invita a immergervi nel patrimonio di Castelroussin durante una visita divertente, ideale per grandi e piccini.

Espanol :

La exposición « Châteauroux en miniatura » le invita a venir y disfrutar de una cautivadora inmersión en el patrimonio de Castelroussin durante un divertido recorrido ideal para grandes y pequeños.

L’événement Visite de l’exposition Châteauroux miniature Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme