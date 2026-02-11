Visite de l’exposition Chères créatures en langue des signes française

17 bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez découvrir l’exposition Chères créature avec une visite accompagnée d’une interprète en langue des signes française. Accessible à tous, elle s’adresse aux personnes sourdes et malentendantes comme aux personnes entendantes désireuses de découvrir les expositions différemment. .

17 bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’exposition Chères créatures en langue des signes française

L’événement Visite de l’exposition Chères créatures en langue des signes française Limoges a été mis à jour le 2026-02-06 par Terres de Limousin