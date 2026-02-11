Visite de l’exposition Chères créatures en langue des signes française Limoges
Visite de l’exposition Chères créatures en langue des signes française
17 bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Venez découvrir l’exposition Chères créature avec une visite accompagnée d’une interprète en langue des signes française. Accessible à tous, elle s’adresse aux personnes sourdes et malentendantes comme aux personnes entendantes désireuses de découvrir les expositions différemment. .
17 bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
