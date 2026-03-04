Visite de l’exposition Collections inédites et Objets révélés L’Egypte se transforme au Musée de Picardie

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18

Par Bénédict Lhoyer, docteur en égyptologie, chargée de mission au Musée de Picardie et Agathe Jagerschmidt-Séguin, conservateur des Antiques et des collections archéologiques, commissaires de l’exposition.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Durée 1h30.

Par Bénédict Lhoyer, docteur en égyptologie, chargée de mission au Musée de Picardie et Agathe Jagerschmidt-Séguin, conservateur des Antiques et des collections archéologiques, commissaires de l’exposition.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Durée 1h30. .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Bénédict Lhoyer, Ph.D. in Egyptology, curator at the Musée de Picardie, and Agathe Jagerschmidt-Séguin, Curator of Antiques and Archaeological Collections, curators of the exhibition.

Reservations required. Subject to availability.

Duration 1h30.

L’événement Visite de l’exposition Collections inédites et Objets révélés L’Egypte se transforme au Musée de Picardie Amiens a été mis à jour le 2026-03-04 par OT D’AMIENS