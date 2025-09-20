Visite de l’exposition de La Villa/Frac Collection La Villa / Frac-Collection Arc-lès-Gray

La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Nouveau lieu dédié à l’art contemporain, La Villa / Frac Collection prend place dans la Villa Lamugnière, demeure de caractère située en centre-ville d’Arc-lès-Gray, au cœur d’un magnifique parc arboré et classé.

Ouverte à toutes et tous, elle abrite une sélection d’œuvres issues de la collection du Frac Franche-Comté. Renouvelée tous les deux ans, l’exposition invite à découvrir la richesse de la création d’aujourd’hui à travers un parcours accessible, accompagnés de médiatrices et médiateurs.

La Villa / Frac Collection propose une programmation culturelle variée (conférences, rencontres, ateliers), le Musée Numérique pour découvrir les œuvres des musées français, ainsi qu’un espace documentaire sur les œuvres et la collection du Frac.

Un espace enfants offre également des jeux en autonomie et un coin lecture. Des salles d’ateliers dédiées à la pratique artistique accueillent des séances de création, afin de renforcer l’expérience sensible de la visite de l’exposition. .

La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté reservations@frac-franche-comte.fr

