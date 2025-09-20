Visite de l’exposition « Des chevaux et des hommes » Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Meaux

Gratuit – sur réservation

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Les chevaux ont eu un rôle important pendant la Première Guerre mondiale, animaux de travail mais aussi présence réconfortante, ils ont fait partie intégrante du quotidien des hommes pendant la Première Guerre mondiale. À l’occasion des JEP, le musée vous propose de découvrir gratuitement cette exposition en présence d’un membre de la conservation du musée ou d’un médiateur culturel. (sur réservation)

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/programmes/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

