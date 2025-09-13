Visite de l’exposition « Des Leurs » d’Iris Levasseur Amiens

Visite de l’exposition « Des Leurs » d’Iris Levasseur Amiens samedi 13 septembre 2025.

Visite de l’exposition « Des Leurs » d’Iris Levasseur

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Laissez-vous guider par vos médiatrices, pour découvrir l’univers d’Iris Levasseur, artiste portant un regard contemporain sur les mémoires du passé, entre évocation d’une histoire saccagée, représentation de corps agités et allégorie du monde.

Tous publics, à partir de 15 ans

Entrée libre, sans réservation 0 .

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de l’exposition « Des Leurs » d’Iris Levasseur Amiens a été mis à jour le 2025-09-06 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS