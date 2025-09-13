Visite de l’exposition « Des Leurs » d’Iris Levasseur Amiens
45 Rue Pointin Amiens Somme
Gratuit
Début : 2025-09-13 14:30:00
Laissez-vous guider par vos médiatrices, pour découvrir l’univers d’Iris Levasseur, artiste portant un regard contemporain sur les mémoires du passé, entre évocation d’une histoire saccagée, représentation de corps agités et allégorie du monde.
Tous publics, à partir de 15 ans
Entrée libre, sans réservation 0 .
45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org
