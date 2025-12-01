Visite de l’exposition des photos sous-marines de l’apnéiste Franck Daouben Norzh Plouguerneau

Visite de l’exposition des photos sous-marines de l’apnéiste Franck Daouben

Norzh 207 Lieu-dit Mechou Kamm Doun Plouguerneau Finistère

Début : 2025-12-22 17:00:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-22

Franck Daouben fera une visite de l’exposition de ses photos sous-marines.

La visite se poursuivra, dans le salon de Norzh par une présentation de son travail et de son livre Dans le bleu des abers . Un beau cadeau iodé et local à mettre sous le sapin !

Infos pratiques: stationnement voiture à l’église de Lilia à 50m. .

Norzh 207 Lieu-dit Mechou Kamm Doun Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

