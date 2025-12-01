Visite de l’exposition des photos sous-marines de l’apnéiste Franck Daouben Norzh Plouguerneau
Visite de l’exposition des photos sous-marines de l’apnéiste Franck Daouben Norzh Plouguerneau lundi 22 décembre 2025.
Début : 2025-12-22 17:00:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
2025-12-22
Franck Daouben fera une visite de l’exposition de ses photos sous-marines.
La visite se poursuivra, dans le salon de Norzh par une présentation de son travail et de son livre Dans le bleu des abers . Un beau cadeau iodé et local à mettre sous le sapin !
Infos pratiques: stationnement voiture à l’église de Lilia à 50m. .
