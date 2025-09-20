Visite de l’exposition : « Dessine moi une histoire. Une bibliothèque familiale de livres pour la jeunesse » Bibliothèque du Carré d’Art Nîmes

Visite de l’exposition : « Dessine moi une histoire. Une bibliothèque familiale de livres pour la jeunesse » Samedi 20 septembre, 16h00 Bibliothèque du Carré d’Art Gard

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:15:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:15:00

Cette exposition met en valeur le fonds « Sylvie Lucas », composé de nombreux titres pour la jeunesse transmis au sein d’une famille cévenole sur trois générations. En faisant dialoguer documents patrimoniaux contemporains, l’exposition questionne le rôle des livres dans l’instruction des enfants, le divertissement, l’imaginaire et les ressorts commerciaux de la fidélisation.

Bibliothèque du Carré d’Art Place de la Maison carrée, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard Occitanie Carré d’Art a été construit par l’architecte anglais Norman Foster et a ouvert au public en mai 1993. Ce bâtiment rassemble une bibliothèque, un musée d’art contemporain, un centre de documentation en art et un restaurant.

© Dominique Marck – Ville de Nîmes