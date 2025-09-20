Visite de l’exposition Dess(t)ins visionnaires Place Patricia Tranchand Istres

Visite de l’exposition Dess(t)ins visionnaires Place Patricia Tranchand Istres samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’exposition Dess(t)ins visionnaires

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 14h. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Ne manquez pas cette visite avec Salomé et Stéphanie, les médiatrices culturelles du Polaris Centre d’art, qui vous guideront pour une approche enrichissante de cette nouvelle exposition, regroupant une cinquantaine d’artistes contemporain.

Dess(t)ins visionnaires propose une nouvelle approche de l’art du dessin, privilégiant une expérience plus sensorielle, énergétique et émotionnelle. Le projet rassemble des artistes de différentes générations qui revisitent le concept du dessin visionnaire. Leur démarche ouvre de nouvelles perspectives sur la pratique artistique, en explorant notamment la façon dont l’art peut créer des liens entre nos mondes intérieurs et extérieurs.



Inscription auprès de l’office de tourisme .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Don’t miss this visit with Salomé and Stéphanie, the Polaris Centre d’art’s cultural mediators, who will guide you through an enriching approach to this new exhibition, featuring some fifty contemporary artists.

German :

Verpassen Sie nicht diese Tour mit Salomé und Stéphanie, den Kulturvermittlerinnen des Polaris Centre d’art, die Ihnen eine bereichernde Annäherung an diese neue Ausstellung mit rund 50 zeitgenössischen Künstlern ermöglichen werden.

Italiano :

Non perdetevi la visita con Salomé e Stéphanie, mediatrici culturali del Polaris Centre d’art, che vi guideranno in un approccio arricchente a questa nuova mostra, che riunisce circa cinquanta artisti contemporanei.

Espanol :

No se pierda esta visita con Salomé y Stéphanie, mediadoras culturales del Polaris Centre d’art, que le guiarán a través de un enriquecedor acercamiento a esta nueva exposición, que reúne a unos cincuenta artistas contemporáneos.

L’événement Visite de l’exposition Dess(t)ins visionnaires Istres a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme d’Istres