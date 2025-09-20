Visite de l’exposition Dess(t)ins visionnaires Polaris centre d’art (Place Patricia Tranchand) Istres

Visite de l’exposition Dess(t)ins visionnaires Samedi 20 septembre, 14h00 Polaris centre d’art (Place Patricia Tranchand) Bouches-du-Rhône

Inscription auprès de l’office de tourisme, attention nombre de places limité

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Ne manquez pas cette visite avec Salomé et Stéphanie, les médiatrices culturelles du Polaris Centre d’art, qui vous guideront pour une approche enrichissante de cette nouvelle exposition, regroupant une cinquantaine d’artistes contemporain.

Dess(t)ins visionnaires propose une nouvelle approche de l’art du dessin, privilégiant une expérience plus sensorielle, énergétique et émotionnelle. Le projet rassemble des artistes de différentes générations qui revisitent le concept du dessin visionnaire. Leur démarche ouvre de nouvelles perspectives sur la pratique artistique, en explorant notamment la façon dont l’art peut créer des liens entre nos mondes intérieurs et extérieurs.

Polaris centre d'art (Place Patricia Tranchand) 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

Isabelle Péru