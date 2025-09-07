Visite de l’exposition « Dévorer la vie » FRAC Lorraine Metz

Visite de l'exposition « Dévorer la vie » FRAC Lorraine Metz dimanche 7 septembre 2025.

Visite de l’exposition « Dévorer la vie »

FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Dimanche 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

2025-09-07

L’exposition Dévorer la vie se clôt par une visite guidée qui fera découvrir l’œuvre foisonnante de l’artiste Clemen Parrocchetti, dont la pratique pluridisciplinaire explore les rôles habituellement assignés aux femmes, montrant l’absurdité du carcan social qui les enveloppe.Adultes

FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 20 02 info@fraclorraine.org

English :

The exhibition Dévorer la vie closes with a guided tour of the abundant work of artist Clemen Parrocchetti, whose multidisciplinary practice explores the roles usually assigned to women, showing the absurdity of the social straightjacket that envelops them.

German :

Die Ausstellung Das Leben verschlingen schließt mit einer Führung durch das umfangreiche Werk des Künstlers Clemen Parrocchetti, dessen multidisziplinäre Praxis die üblicherweise den Frauen zugewiesenen Rollen erforscht und die Absurdität des sozialen Korsetts, das sie umgibt, aufzeigt.

Italiano :

La mostra Devouring Life si chiude con una visita guidata al ricco lavoro dell’artista Clemen Parrocchetti, la cui pratica multidisciplinare esplora i ruoli solitamente assegnati alle donne, mostrando l’assurdità della camicia di forza sociale che le avvolge.

Espanol :

La exposición Devorar la vida se cierra con una visita guiada a la abundante obra de la artista Clemen Parrocchetti, cuya práctica multidisciplinar explora los papeles habitualmente asignados a las mujeres, mostrando lo absurdo de la camisa de fuerza social que las envuelve.

