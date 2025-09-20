Visite de l’exposition « Dimanche sans fin » Centre Pompidou – Metz Metz

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Centre Pompidou-Metz invite le public à une plongée vertigineuse dans l’histoire de l’art et de la pensée contemporaine à travers l’exposition hors norme « Dimanche sans fin », qui investit l’ensemble du musée.

Plus de 400 pièces issues des collections du MNAM croisent le regard implacable de Maurizio Cattelan, dont près de quarante œuvres interrogent nos mythologies modernes avec lucidité et mélancolie.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

© Maurizio Cattelan, Comedian, 2019. Photo : Zeno Zotti. Courtesy, Maurizio Cattelan’s Archive. Galerie Perrotin