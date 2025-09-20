Visite de l’exposition d’Isabelle Wenzel, Corps Épreuve CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Douchy-les-Mines

Gratuit — sans réservation et dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans la galerie du CRP/, retracez 15 années du parcours d’Isabelle Wenzel. Profitez d’un temps privilégié avec l’équipe de médiation pour en apprendre davantage sur l’artiste et les œuvres présentées dans l’exposition Corps Épreuve.

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo [{« link »: « https://www.crp.photo/ »}, {« link »: « https://www.isabelle-wenzel.com/ »}, {« link »: « https://www.crp.photo/exposition/isabelle-wenzel-corps-epreuve/ »}] Lieu de référence, le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France agit en faveur de la création et la diffusion de l’image contemporaine en France.

Dans sa galerie à Douchy-les-Mines, le CRP/ décline une programmation originale et engagée de trois à quatre expositions par an. En écho, des visites, des rencontres et des ateliers, gratuits et accessibles à tous, sont proposés pour expérimenter l’image sous toutes ses formes. Depuis quarante ans, le CRP/ conserve et gère une collection exceptionnelle ainsi qu’une artothèque recouvrant près de 10 000 œuvres dont le rayonnement s’étend sur une échelle tant régionale qu’internationale. Ressource majeure sur le médium, le centre d’art met à disposition une bibliothèque spécialisée, un laboratoire argentique, un espace de médiation dédié LaBOX et un parc de matériel pédagogique et technique. Son histoire, ses missions et sa spécificité font du CRP/ un lieu unique, ancré sur son territoire et ouvert sur le monde. Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

© Ermis Papastamou – CRP/