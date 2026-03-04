Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens
2026-04-11 16:00:00
Visite par Maya Derrien, conservatrice responsable des collections Art moderne et contemporain et commissaire de l’exposition.
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.
Durée 1h30.
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
English :
Visit by Maya Derrien, curator in charge of the Modern and Contemporary Art collections and curator of the exhibition.
Reservations required. Subject to availability.
Duration 1h30.
