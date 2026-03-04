Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Visite par Maya Derrien, conservatrice responsable des collections Art moderne et contemporain et commissaire de l’exposition.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Durée 1h30.

Visite par Maya Derrien, conservatrice responsable des collections Art moderne et contemporain et commissaire de l’exposition.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Durée 1h30. .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit by Maya Derrien, curator in charge of the Modern and Contemporary Art collections and curator of the exhibition.

Reservations required. Subject to availability.

Duration 1h30.

L’événement Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens a été mis à jour le 2026-03-04 par OT D’AMIENS