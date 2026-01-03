Visite de l’exposition en arabe et en français Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris

Les médiatrices de l’ICI et Ali Alashkar, enseignant des cours de langue arabe pour adultes et enfants à l’ICI, guident les visiteurs en français et en arabe au coeur de l’exposition Cosmogrammes.

À propos du guide

Depuis 2014, Ali Alashkar partage sa passion pour l’arabe littéral moderne et l’arabe syro-libanais avec les apprenants parisiens. En 2019, il a lancé sa propre méthode pédagogique axée sur l’acquisition rapide de compétences en compréhension et expression orale.

Il enseigne l’arabe littéral moderne à l’ICI depuis 2022. En dehors de son engagement pour l’enseignement, il a également écrit un livre intitulé Les aspects culturels de la langue arabe, sorti le 13 janvier 2024, et prévoit la publication prochaine d’un roman bilingue arabe/français.

Un moment privilégié pour découvrir le parcours parmi les oeuvres de Sara Ouhaddou.

Le samedi 14 février 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris



