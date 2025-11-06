Visite de l’exposition et atelier créatif La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Visite de l’exposition et atelier créatif

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 10:00:00

fin : 2025-11-14 12:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-07 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-20 2025-11-21

Dans le cadre son exposition intitulée Respire , par l’artiste Christèle Lefay. La première heure est consacrée à la visite accompagnée de l’exposition, la deuxième à des ateliers créatifs. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

