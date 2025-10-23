Visite de l’exposition Etrangers et soldats coloniaux dans l’armée française Musée de la Résistance Limoges

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-27

2025-10-23 2025-10-27

Visite guidée jeunesse de l’exposition de l’espace pédagogique.

En 2024, la France a célébré des dates clefs de l’histoire militaire, le 110e anniversaire du début de la Grande Guerre (1914) et le 80e anniversaire de la Libération (1944). Dans ce contexte, cette exposition retrace l’histoire des étrangers et des soldats coloniaux ayant servi dans l’armée française, depuis le début du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, dont les flux ont influencé l’histoire migratoire, ainsi que les enjeux de mémoire aujourd’hui.

De 9 à 12 ans. .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 43 amelia.touin@limoges.fr

