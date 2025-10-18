visite de l’exposition ExtraOrdinaire par l’artiste Kourtney Roy Hôtel de Limur Vannes

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:00:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Kourtney Roy, photographe franco canadienne, présente ses photographies d’architectures modernes et contemporaines du Morbihan. En résidence au printemps 2024, a photographié 32 édifices du quotidien : logement, mairie, piscine, base nautique, auberge de jeunesse… Elle nous en propose une lecture qui dévoile sa façon de travailler, l’étrangeté de ses images, les mises en scène… pour entrer dans l’architecture avec un petit pas de côté…

Hôtel de Limur 31 rue Thiers 56 000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 02 97 44 52 02 http://www.ciap-limur.bzh Installé dans un magnifique hôtel particulier du 17ème siècle, Limur est un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, un espace ouvert à tous, gratuit, qui permet à chacun de découvrir ou de redécouvrir le Pays de Vannes et du Golfe du Morbihan à travers son patrimoine, son architecture et son cadre de vie. Il propose des ateliers jeune public, des visites, des conférences, table ronde, ciné débat et des expositions.

©Minuit Studio