Visite de l’exposition Femmes du port CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure

Visite de l’exposition Femmes du port

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire vous invitent à lever le voile sur la place majeure qu’occupent les femmes dans l’économie maritime. .

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Visite de l’exposition Femmes du port

L’événement Visite de l’exposition Femmes du port Ciboure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque