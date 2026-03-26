Visite de l’exposition Femmes du port CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure
Visite de l’exposition Femmes du port CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure mardi 7 avril 2026.
Visite de l’exposition Femmes du port
CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire vous invitent à lever le voile sur la place majeure qu’occupent les femmes dans l’économie maritime. .
CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Visite de l’exposition Femmes du port
L’événement Visite de l’exposition Femmes du port Ciboure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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