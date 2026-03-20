VISITE DE L’EXPOSITION FLEURS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-08

Profitez de la présence d’un bibliothécaire pour en savoir plus sur cette exposition

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Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : VISITE DE L’EXPOSITION FLEURS

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L’événement VISITE DE L’EXPOSITION FLEURS Béziers a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34