Visite de l’exposition Histoires de chez-nous et rencontre avec la photographe Charlotte Lakits – Parcours découverte Cormeilles, 29 mai 2025 10:00, Cormeilles.

Eure

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-05-29 12:30:00

2025-05-29

Dans le cadre de l’exposition photos « Histoires de chez-vous » au Parcours découverte de Cormeilles, venez rencontrer la photographe Charlotte Lakits.

Vous pourrez échanger avec elle et découvrir les portraits de locaux, tout en flânant dans le parcours surplombant Cormeilles.

English : Visite de l’exposition Histoires de chez-nous et rencontre avec la photographe Charlotte Lakits

As part of the « Histoires de chez-vous » photo exhibition at the Cormeilles Discovery Trail, come and meet photographer Charlotte Lakits.

You’ll be able to chat with her and discover portraits of local people, while strolling along the trail overlooking Cormeilles.

German :

Im Rahmen der Fotoausstellung « Histoires de chez-vous » im Parcours découverte de Cormeilles treffen Sie die Fotografin Charlotte Lakits.

Sie können sich mit ihr austauschen und die Porträts von Einheimischen entdecken, während Sie durch den Parcours mit Blick auf Cormeilles schlendern.

Italiano :

Nell’ambito della mostra fotografica « Histoires de chez-vous » sul sentiero di scoperta di Cormeilles, venite a conoscere la fotografa Charlotte Lakits.

Potrete chiacchierare con lei e scoprire i ritratti della gente del posto, passeggiando lungo il sentiero che domina Cormeilles.

Espanol :

En el marco de la exposición fotográfica « Histoires de chez-vous », en el sendero del descubrimiento de Cormeilles, venga a conocer a la fotógrafa Charlotte Lakits.

Podrás charlar con ella y descubrir retratos de la población local, mientras paseas por el sendero con vistas a Cormeilles.

