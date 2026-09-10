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Visite de l’exposition « Jeanne sur ses terres », Eglise Notre Dame de Lourdes, Marquette-lez-Lille

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de Lourdes · Marquette-lez-Lille

Visite de l’exposition « Jeanne sur ses terres », Eglise Notre Dame de Lourdes, Marquette-lez-Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre Dame de Lourdes
Adresse
309 rue de Lille Marquette-Lez-Lille
Ville
59520 Marquette-lez-Lille
Département
Nord

Visite de l’exposition « Jeanne sur ses terres » Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Notre Dame de Lourdes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition est proposée par le syndicat d’Initiative avec le soutien de la ville de Marquette – Lez- Lille, autour de Jeanne, de l’abbaye, de sa redécouverte et du travail des archéologues. Elle met en lumière les pierres conservées du site et les recherches menées pour en retracer l’histoire.
Elle s’appuie sur plusieurs éléments : des costumes du spectacle historique, des photographies, une maquette de l’abbaye ainsi qu’une reconstitution du tombeau de Jeanne.

Eglise Notre Dame de Lourdes 309 rue de Lille Marquette-Lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition est proposée par le syndicat d’Initiative avec le soutien de la ville de Marquette – Lez- Lille, autour de Jeanne, de l’abbaye, de…

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