Visite de l’exposition « Jeanne sur ses terres », Eglise Notre Dame de Lourdes, Marquette-lez-Lille

Informations pratiques

Visite de l’exposition « Jeanne sur ses terres » Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Notre Dame de Lourdes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition est proposée par le syndicat d’Initiative avec le soutien de la ville de Marquette – Lez- Lille, autour de Jeanne, de l’abbaye, de sa redécouverte et du travail des archéologues. Elle met en lumière les pierres conservées du site et les recherches menées pour en retracer l’histoire.

Elle s’appuie sur plusieurs éléments : des costumes du spectacle historique, des photographies, une maquette de l’abbaye ainsi qu’une reconstitution du tombeau de Jeanne.

Eglise Notre Dame de Lourdes 309 rue de Lille Marquette-Lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition est proposée par le syndicat d’Initiative avec le soutien de la ville de Marquette – Lez- Lille, autour de Jeanne, de l’abbaye, de…

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