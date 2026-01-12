Visite de l’exposition Kolet Goyhenetche Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Visite de l’exposition Kolet Goyhenetche

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La Médiathèque présente les 20 œuvres de Kolet Goyhenetche qui accompagnent le recueil de poèmes Entre chiens et louves de Julie nakache. Laissez-vous emporter par la finesse et la sensibilité de ses compositions, mêlant aquarelle, crayons de couleur et encre noire.

Visite de l’exposition en présence de l’artiste.

À partir de 15 ans, sur inscription .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’exposition Kolet Goyhenetche

L’événement Visite de l’exposition Kolet Goyhenetche Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Mont-de-Marsan