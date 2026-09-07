Informations pratiques

Visite de l’exposition « La vie au seuil » par l’artiste Naime Merabet Dimanche 20 septembre, 15h00 La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

Groupe de 20 personnes, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite par l’artiste Naime Merabet / De 15h30 à 16h30 (sur réservation)

L’artiste présente lui-même son exposition Naime Merabet. La vie au seuil, une traversée intime de Roubaix : À travers une série de photographies sensibles, Naime explore Roubaix, la ville de son enfance, en captant la poésie du quotidien depuis les seuils : portes, fenêtres, croisements.

Groupe de 20 personnes. Ouverture des réservations dès le 1 sept à 9h

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Visite par l’artiste Naime Merabet / De 15h30 à 16h30 (sur réservation)

© musée La Piscine