Visite de l’exposition « L’architecture au plus près des territoires : hommage à Jean-Loup Gestin » spéciale famille et découverte de la médiathèque Médiathèque des Cités Unies Savigny-le-Temple

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

En compagnie des médiathécaires, découvrez l’exposition « L’architecture au plus près des territoires : hommage à Jean-Loup Gestin » en famille, au cours d’une visite commentée.

Cette exposition s’appuie sur les archives de l’agence Gestin-Lécuyer. Elle met en lumière le travail de Gilbert Lécuyer et Jean-Loup Gestin, tout en soulignant leur engagement en faveur d’une architecture de proximité.

A la suite de la présentation de l’exposition, les médiathécaires vous embarquent pour une découverte de la médiathèque et de l’envers de son décor.

Médiathèque des Cités Unies 1-3 place Paul Desphelipon Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 79 61 70 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr/iguana/www.main.cls La médiathèque des Cités Unies est implantée depuis 2007 au cœur du quartier du même nom « Les Cités Unies » à Savigny-le-Temple. Elle dispose de plus de 80 000 documents : 48 500 livres, 18 400 CD, 2 200 DVD, 400 partitions, 800 textes lus, 192 revues dont 36 titres jeunesse, 50 jeux de société et depuis peu une collection de disque vinyles.

La médiathèque vous accueille dans ses cinq espaces (actualité, petite enfance, documentaires, image et son, et littérature). Elle met également à disposition du public, le Wi-Fi, 10 postes informatiques situés au RDC permettant aux adhérents d’avoir accès à internet et d’utiliser les logiciels de bureautique. Tout au long de l’année, des animations sont proposées pour petits et grands notamment dans l’auditorium de la médiathèque : séances de contes, spectacles, lectures, projection de Bluray sur grand écran, jeux vidéo, robotique et création 3D… En transport en commun : RER D arrêt en gare de Savigny-le-temple.

Bus lignes n°3736, 3776 et 3777 arrêt « Médiathèque »

En voiture : via les D151 et D346

Visite commentée de l’exposition « L’architecture au plus près des territoires : hommage à Jean-Loup Gestin » puis de la médiathèque

DR – Grand Paris Sud