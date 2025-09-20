Visite de l’exposition « L’Assistance publique pendant la Seconde Guerre mondiale » Ancienne abbaye de Port-Royal – Hôpital Cochin Paris

Visite de l’exposition « L’Assistance publique pendant la Seconde Guerre mondiale » Ancienne abbaye de Port-Royal – Hôpital Cochin Paris samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’exposition « L’Assistance publique pendant la Seconde Guerre mondiale » retrace la vie dans les hôpitaux pendant le conflit. Elle est composée de panneaux géographiques et thématiques qui tournent sur les différents sites des groupes hospitalo-universitaires depuis le 7 mai. Labellisée « Mission Libération » par le ministère des Armées, elle s’inscrit dans un cycle mémoriel entamé en 2023 par l’AP-HP.

Ancienne abbaye de Port-Royal – Hôpital Cochin 123 boulevard de Port-Royal 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France https://sites.google.com/view/portroyaldeparis/accueil

AP-HP