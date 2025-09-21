Visite de l’exposition Laura Orlhiac Artothèque d’Angers Angers

Visite de l’exposition Laura Orlhiac Dimanche 21 septembre, 14h00 Artothèque d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Laura Orlhiac combine l’utilisation de la lumière et de la couleur, en jouant sur la répétition de formes sensibles et nuancées, ce qui confère à son œuvre une dimension presque sculpturale. Venez découvrir un travail qui établit un dialogue entre abstraction géométrique et ancrage dans le réel, cherchant à éveiller la sensibilité.

Artothèque d’Angers 35 boulevard du roi rené Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 83 https://musees.angers.fr/lieux/artotheque-d-angers/index.html Lieu de diffusion de création contemporaine grâce au prêt des œuvres originales de sa collection, et à une politique d’exposition et des activités régulières, elle est également un lieu d’initiation et de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui.

