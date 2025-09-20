Visite de l’exposition « L’épopée burgonde » Musée-Château d’Annecy Annecy

Visite de l’exposition « L’épopée burgonde » Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00 Musée-Château d’Annecy Haute-Savoie

Dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visitez l’exposition « L’épopée burgonde. Naissance du moyen âge en Haute-Savoie » avec Laurie Tremblay-Cormier, commissaire de l’exposition.

Voyagez au temps des Burgondes, arrivés dans nos régions depuis le sud de l’Allemagne au 5e siècle.

Musée-Château d'Annecy Place du château, 74000 Annecy, France

Fibule en forme de cheval provenant d’Annecy, 5e ou 6e siècle © Antoine Valois, Inrap