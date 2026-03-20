Visite de l’exposition L’excellence à la française pour les enfants ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite de l’exposition L’excellence à la française pour les enfants !

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Une visite ludique de l’exposition L’Excellence à la française , spécialement conçue pour les enfants de 8 à 14 ans. Un moment privilégié pour découvrir savoir-faire et créativité au musée Crozatier, les mercredis en juillet-août.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

A fun tour of the Excellence à la française exhibition, specially designed for children aged 8 to 14. A special opportunity to discover know-how and creativity at the Musée Crozatier, on Wednesdays in July and August.

L’événement Visite de l’exposition L’excellence à la française pour les enfants ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay