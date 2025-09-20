Visite de l’exposition LEZOULLYWOOD avec l’artiste Simon Geneste Musée départemental de la céramique à Lezoux Lezoux

Visite gratuite, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visites guidées flash « LEZOULLYWOOD » – Par l’artiste Simon Geneste

Les Journées europénnes du Patrimoine mettent à l’honneur l’artiste Simon Geneste et son exposition LEZOULLYWOOD !

Lors de sa résidence, il s’est inspirés des céramiques sigillées du musée et a vu sur ces vases, non pas des motifs figés, mais des décors en mouvement… De là, a germé une question drôle et perspicace : et si les Gallo-Romains étaient les ancêtres du cinéma ?

Rencontrez et échangez avec Simon lors d’une balade pleine d’humour à la découverte de son exposition. Il vous présentera le résultat de ses réflexions sans limite d’imagination !

15 h et 17 h – Tout public, sur réservation

Musée départemental de la céramique à Lezoux 39 rue de la République 63190 Lezoux Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 73 42 42 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/ https://www.facebook.com/LeMDCL63;https://www.instagram.com/musee_ceramique_lezoux/ Capitale antique de la poterie sigillée, Lezoux s'est doté d'un lieu de mémoire à la hauteur de son patrimoine archéologique. Installé dans une ancienne fabrique superbement réhabilitée, le Musée de la céramique propose une approche didactique et ludique de ce prestigieux passé.

Musée départemental de la Céramique : 39 rue de la République 63190 Lezoux Latitude : 45,82619 Longitude : 3,384563 Parking voitures, camping-cars et bus gratuits, espace extérieur pour le pique-nique, accessibilité et label pour les personnes porteuses d’un handicap.

CD63