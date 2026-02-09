Visite de l’exposition L’hiver aux oiseaux de Julien Salaud Le Château d’Oiron Plaine-et-Vallées
Visite de l’exposition L’hiver aux oiseaux de Julien Salaud Le Château d’Oiron Plaine-et-Vallées jeudi 19 février 2026.
Visite de l’exposition L’hiver aux oiseaux de Julien Salaud
Le Château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-20
Julien Salaud vous propose, le temps d’une visite, de découvrir son exposition L’hiver aux oiseaux. Plongez dans son univers sensible et poétique, où se déploient sculptures, installations, dessins et céramiques !
Places limitées
Julien Salaud vous propose, le temps d’une visite, de découvrir son exposition L’hiver aux oiseaux. Plongez dans son univers sensible et poétique, où se déploient sculptures, installations, dessins et céramiques !
Places limitées .
Le Château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de l’exposition L’hiver aux oiseaux de Julien Salaud
Julien Salaud invites you to visit his exhibition L?hiver aux oiseaux. Immerse yourself in his sensitive, poetic universe, featuring sculptures, installations, drawings and ceramics!
Limited seating
L’événement Visite de l’exposition L’hiver aux oiseaux de Julien Salaud Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-02-04 par Maison du Thouarsais