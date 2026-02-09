Visite de l’exposition L’hiver aux oiseaux de Julien Salaud Le Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Visite de l’exposition L’hiver aux oiseaux de Julien Salaud

Le Château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-20

Julien Salaud vous propose, le temps d’une visite, de découvrir son exposition L’hiver aux oiseaux. Plongez dans son univers sensible et poétique, où se déploient sculptures, installations, dessins et céramiques !

Places limitées

Places limitées .

Le Château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr

English : Visite de l’exposition L’hiver aux oiseaux de Julien Salaud

Julien Salaud invites you to visit his exhibition L?hiver aux oiseaux. Immerse yourself in his sensitive, poetic universe, featuring sculptures, installations, drawings and ceramics!

Limited seating

