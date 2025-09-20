Visite de l’exposition « Masques à gaz » Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Meaux

Gratuit – sur réservation

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Le musée propose une exposition de photographie en partenariat avec l’ECPAD relatant l’utilisation du masque à gaz pendant la guerre dans le milieu militaire et civil. Habituellement visible uniquement en visite libre, le musée propose à l’occasion des JEP, une visite guidée de cette exposition passionnante. (sur réservation).

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Un nouveau regard sur l'un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui.

