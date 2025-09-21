Visite de l’exposition « Mons Seleucus, carrefour divin » Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap

Visite de l'exposition « Mons Seleucus, carrefour divin » Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’exposition « Mons Seleucus, carrefour divin » Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Hautes-Alpes

Découvrez la nouvelle exposition du Musée : « MONS SELEUCUS, carrefour divin. Deux siècles de fouilles gallo-romaines au cœur des Alpes du sud ». Une visite à la découverte de la société gallo-romaine qui peuplait cette agglomération au cœur de voies de circulations romaines. À travers un partenariat exceptionnel avec l’INRAP et le SRA PACA, immergez-vous dans l’histoire bicentenaire des fouilles archéologiques de cet important site antique. Découvrez la manière dont traditions locales et influences romaines s’unissent pour façonner une identité nouvelle, riche et complexe : la société gallo-romaine.

Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70, dans la limite des places disponibles

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/

