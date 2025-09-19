Visite de l’exposition « Par les champs où la sève immense se pavane », œuvres de Claude Roucard. Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde

Visite de l’exposition « Par les champs où la sève immense se pavane », œuvres de Claude Roucard. Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde vendredi 19 septembre 2025.

Visite de l’exposition « Par les champs où la sève immense se pavane », œuvres de Claude Roucard. 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Libéral Corrèze

Gratuit. Entrée libre sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

« Par les champs où la sève immense se pavane »

La chapelle Saint-Libéral sera ouverte pour la découverte en visite libre des œuvres de Claude Roucard, peintre et dessinateur né à Brive en 1937.

Ses œuvres, fruits d’une longue expérimentation technique, exaltent les formes et les couleurs de la nature, pour mieux révéler le « moi profond » de cet artiste, son constat de la finitude de toute chose, mais aussi son espoir en un renouveau.

Chapelle Saint-Libéral Rue de Corrèze, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 17 18 70 Érigée au XVe siècle en l’honneur d’un saint local du nom de Libéral, cette chapelle de style gothique, inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques fut vendue comme bien national en 1791. Elle changea plusieurs fois de propriétaires et de fonctions avant d’être donnée à la ville dans les années 1970.

« Par les champs où la sève immense se pavane »

© Jean-Louis Losi