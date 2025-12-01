Visite de l’exposition Pas de Côté au Polaris Place Patricia Tranchand Istres

Visite de l’exposition Pas de Côté au Polaris Place Patricia Tranchand Istres vendredi 12 décembre 2025.

Visite de l’exposition Pas de Côté au Polaris

Vendredi 12 décembre 2025 de 14h à 15h30. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12 15:30:00

2025-12-12

Jean-Charles Gil, danseur, chorégraphe et artiste plasticien, crée des œuvres uniques en utilisant des chaussons de danse et des pointes, transformant ces objets emblématiques en hommage à l’effort et à la transmission.

Ne manquez pas cette visite avec Salomé et Stéphanie, les médiatrices culturelles du Polaris Centre d’art, qui vous guideront pour une approche enrichissante de cette nouvelle exposition.



Inscription auprès de l’office de tourisme .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Jean-Charles Gil, dancer, choreographer and visual artist, creates unique works using ballet shoes and pointe shoes, transforming these emblematic objects into a tribute to effort and transmission.

German :

Jean-Charles Gil, Tänzer, Choreograf und bildender Künstler, kreiert einzigartige Werke aus Ballettschuhen und Spikes und verwandelt diese symbolträchtigen Objekte in eine Hommage an Anstrengung und Weitergabe.

Italiano :

Jean-Charles Gil, ballerino, coreografo e artista visivo, crea opere uniche utilizzando scarpe da ballo e da punta, trasformando questi oggetti emblematici in un omaggio allo sforzo e alla trasmissione.

Espanol :

Jean-Charles Gil, bailarín, coreógrafo y artista plástico, crea obras únicas a partir de zapatillas de ballet y puntas, transformando estos objetos emblemáticos en un homenaje al esfuerzo y la transmisión.

L’événement Visite de l’exposition Pas de Côté au Polaris Istres a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme d’Istres