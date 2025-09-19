Visite de l’exposition « Paysage intérieur » – 2025 Fondation Hartung Bergman Antibes

Visite de l’exposition « Paysage intérieur » – 2025 Fondation Hartung Bergman Antibes vendredi 19 septembre 2025.

Gratuité pendant les Journées européennes du patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Créée en 1994 à Antibes dans la villa-atelier d’Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, figures incontournables de l’art moderne, la Fondation Hartung-Bergman a ouvert ses portes au public en mai 2022 après deux ans de chantiers de construction et d’aménagement. Ces nouveaux espaces de visite comprennent désormais un bâtiment d’accueil conçu par l’architecte Cristiano Isnardi avec boutique et restauration rapide, un parc d’oliviers, des terrasses, des galeries d’expositions, des ateliers réhabilités, des salles de projection. Ce sont désormais 1500 m2 de jardin, 500 m2 de terrasse, et 600 m2 de surfaces d’exposition, médiation et d’atelier qui sont accessibles et offrent une immersion dans un lieu extraordinaire par la variété de ses patrimoines. Le tout a été adapté en vue de pouvoir accueillir au mieux le public PMR.

La Fondation Hartung-Bergman est ouverte du 5 mai au 26 septembre 2025 pour présenter l’exposition « Paysages intérieurs ». Rassemblant des œuvres d’Anna-Eva Bergman, Hans Hartung, Vera Molnár, Terry Haass et Carl Nesjar, cette exposition interroge la notion de paysage au-delà de sa représentation extérieure, pour en révéler l’essence et l’énergie intime. Elle bénéficie notamment du prêt exceptionnel de plusieurs œuvres de Vera Molnár et s’inscrit dans le cadre du programme de recherche 2024-2025 « Paysage et abstraction ».

Fondation Hartung Bergman 173 Chemin du Valbosquet, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493334592 https://www.fondationhartungbergman.fr La Fondation Hartung-Bergman est donc à la fois un lieu patrimonial et un centre de recherche en histoire de l’art. Chaque année, l’institution ouvre ses portes au public de mai à septembre, cinq jours par semaine. Les visiteurs peuvent alors découvrir des expositions temporaires, mais aussi les ateliers d’Anna-Eva Bergman et de Hans Hartung, le jardin aux oliviers centenaires et les abords de la villa à l’architecture moderne. Tout au long de l’année, des historiens d’art, chercheurs, conservateurs sont aussi accueillis lors de séminaires, colloques ou rencontres autour de l’art du XXe siècle. Ligne 9, arrêt « Nova Antipolis » ou Ligne 6, arrêt « Chappelle des Combes » ou Ligne A, arrêt « Centre commercial ».

Vue des espaces d’exposition Hans Hartung © Fondation Hartung-Bergman