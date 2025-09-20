Visite de l’exposition permanente Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde

Visite de l’exposition permanente Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’exposition permanente 20 et 21 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Entrée libre. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de l’exposition permanente du Centre d’études et Musée Edmond Michelet

Le Centre d’études et Musée Edmond Michelet vous invite à découvrir son exposition permanente, consacrée à la vie et aux engagements d’Edmond Michelet, grande figure de la Résistance, ministre du Général de Gaulle et homme de culture.

À travers objets, documents d’archives, photographies et témoignages, retracez son parcours exceptionnel et plongez dans l’histoire politique, sociale et intellectuelle du XXe siècle.

Une visite essentielle pour mieux comprendre les valeurs de résistance, d’humanisme et de transmission.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.

Visite de l’exposition permanente du Centre d’études et Musée Edmond Michelet