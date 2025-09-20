Visite de l’exposition permanente de la Maison des Patrimoines Maison des Patrimoines Matour

Demi-tarif pour l’occasion : 3 € | Gratuit pour les moins de 6 ans.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’exposition permanente qui retrace l’histoire du village et ses alentours, notamment à travers ses traditions et son patrimoine, tout en effectuant un voyage au fil du temps.

Maison des Patrimoines Parc du Manoir, 71520 Matour Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 59 78 84 https://www.matour.fr/vie-culturelle-et-loisirs/maison-des-patrimoines La Maison des Patrimoines, site culturel et musée au cœur de la nature, vous propose une toute nouvelle visite familiale, interactive et colorée !

Le nouvel espace muséographique de la Maison des Patrimoines offre, aux petits et grands, un parcours interactif et coloré, ponctué de nombreux jeux et supports pour (re)découvrir l’histoire Matourine et de la Bourgogne du Sud. Vous irez à la rencontre de personnages emblématiques qui ont marqué leur région et leur époque.

Pour pimenter votre visite en famille, un jeu de piste vous emmène à la recherche d’un trésor perdu qui n’a cessé au cours de son histoire de passer de mains en mains. Il vous faudra faire preuve d’ingéniosité et d’esprit d’équipe pour répondre aux énigmes à travers le musée, et résoudre l’enquête ! Pour jouer, procurez-vous la valise d’enquêteur en location à l’accueil et partez pour 2h d’aventure ! Sur réservation.

La Maison des Patrimoines, c’est aussi un riche programme d’animations à destination des scolaires et des centres de loisirs toute l’année !

Et bien sûr, des évènements, des concerts, des marchés de producteurs, à ne surtout pas manquer ! Parking sur place.

