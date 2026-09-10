Visite de l’exposition permanente du Musée de la Faïence de Quimper, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Visite de l’exposition permanente du Musée de la Faïence de Quimper 19 et 20 septembre Musée de la Faïence – Quimper Finistère

15 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

En compagnie de l’un de nos guides, partez à la découverte de trois siècles de faïence à Quimper et des styles qui ont fait la réputation des faïenceries.

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 12 72 http://musee-faience-quimper.com Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l’univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd’hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

Partez à la découverte de trois siècles de faïence à Quimper

Jérémy Varoquier pour le Musée de la Faïence de Quimper