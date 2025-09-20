Visite de l’exposition permanente du Musée de la Faïence de Quimper Musée de la Faïence – Quimper Quimper

Visite de l’exposition permanente du Musée de la Faïence de Quimper Musée de la Faïence – Quimper Quimper samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’exposition permanente du Musée de la Faïence de Quimper 20 et 21 septembre Musée de la Faïence – Quimper Finistère

15 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

En compagnie de l’un de nos guides, partez à la découverte de trois siècles de faïence à Quimper et des styles qui ont fait la réputation des faïenceries.

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 12 72 http://musee-faience-quimper.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-faience-quimper.com/choisissez-votre-activite/ »}] Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l’univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd’hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

En compagnie de l’un de nos guides, partez à la découverte de trois siècles de faïence à Quimper et des styles qui ont fait la réputation des faïenceries.

Jérémy Varoquier pour le Musée de la Faïence de Quimper