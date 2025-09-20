Visite de l’exposition permanente d’un château-musée Château-Musée Bucheneck Soultz-Haut-Rhin

Visite de l’exposition permanente d’un château-musée Château-Musée Bucheneck Soultz-Haut-Rhin samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’exposition permanente d’un château-musée 20 et 21 septembre Château-Musée Bucheneck Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez librement l’exposition permanente du château-musée du Bucheneck. Découvrez les chevaliers de Malte, les Waldner de Freundstein, famille de noblesse d’épée ayant des possessions à Soultz, les Heeckeren d’Anthès, dont le plus célèbre tua Pouchkine lors d’un duel en 1837, ou encore l’illustrateur Robert Beltz. Vous y trouverez une maquette monumentale de la ville en 1838, des documents rares, des costumes, des vues anciennes de la ville, des marbres antiques, des souvenirs du Soultz d’antan et des anciens métiers.

Château-Musée Bucheneck Rue du Kageneck, 68360 Soultz Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est 03 89 76 02 22 http://www.ville-soultz.fr/p_bucheneck.aspx https://fr-fr.facebook.com/Ch%C3%A2teau-mus%C3%A9e-Bucheneck-1397464190472980/ Ce château à douves du haut Moyen Âge, le Bucheneck, fut investi par plusieurs familles nobles, des Ferrette aux Pfaffenheim, en passant par les chevaliers de Sultz. En 1289, il devint le siège du bailli épiscopal.

Vendu en 1793 comme bien national à des particuliers, il appartient depuis 1977 à la ville de Soultz.

Dix salles offrent aux visiteurs un tour d’horizon de l’histoire de Soultz : les grandes familles, l’illustrateur Robert Beltz, les métiers anciens, l’ordre de Malte, la mémoire juive, des costumes… et bien plus encore.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musées de Soultz