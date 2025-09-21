Visite de l’exposition permanente « Ils arrivent demain… » MAISON D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE D’ONGLES/ MHeMO Ongles

Parcours de harkis

Après leur traversée de la Mediterranée, 25 familles de harkis sont accueillies à Ongles en 1962.

La Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles retrace l’histoire de la guerre d’Algérie et l’accueil dans le village de 25 familles de harkis rapatriées en urgence d’Algérie en juillet 1962 grâce au lieutenant Durand.

L’exposition permanente « Ils arrivent demain » propose de suivre ces parcours jalonnés de dangers, de deuils, de rencontres, d’espoirs, de résilience… à travers des textes, des photos, des témoignages vidéo, des objets voyageurs.

Les harkis ont été embauchés dès 1963 par les Eaux et Forêts pour reboiser des parcelles de la montagne de Lure , entretenir et remettre en état les pistes et chemins forestiers. Le fruit de leur travail est toujours visible puisqu’il a façonné les bases de la forêt que nous connaissons aujourd’hui.

MAISON D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE D’ONGLES/ MHeMO Le Château – 04230 Ongles Ongles 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 73 06 22 Château fin XVIIe siècle, bastide carrée divisée en 3 parties dont l’une appartenant à la commune d’Ongles, abrite la première exposition permanente sur les harkis, cette partie du château est réhabilitée ainsi que la place. L’exposition retrace l’arrivée et le séjour de 25 familles de réfugiés harkis à Ongles, premier village à accepter de les recevoir. Par la suite le village accueille un centre de préformation professionnelle destiné aux enfants de harkis. Routes D950-D112a Position GPS :N44.270*-E005.73392* A 14 KM de FORCALQUIER, 35 KM de MANOSQUE, 130 km de MARSEILLE

