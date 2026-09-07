UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Riec-sur-Bélon

Visite de l’exposition permanente Mélanie Rouat, Médiathèque de Riec-sur-Bélon, Riec-sur-Bélon

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Riec-sur-Bélon · Riec-sur-Bélon

Visite de l’exposition permanente Mélanie Rouat, Médiathèque de Riec-sur-Bélon, Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Riec-sur-Bélon
Adresse
Rue Jacques Decaux 29 340 Riec-sur-Bélon
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif
Jauge limitée - 40 personnes

Visite de l’exposition permanente Mélanie Rouat Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Riec-sur-Bélon Finistère

Jauge limitée – 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

On le sait peu, mais la Bretagne garde en mémoire le souvenir d’une cheffe qui fut sûrement l’une des premières à s’être imposée dans le monde très masculin de la gastronomie, en la personne de Mélanie Rouat.
Elle représente par ailleurs une des personnalités à avoir fait rayonner la commune bien au-delà de ses frontières.
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez visiter son restaurant, l’actuelle médiathèque municipale, où élus, et l’association Riec, Mémoire & Avenir ont souhaité lui rendre hommage, et faire découvrir l’histoire passionnante de cette femme passionnée, notamment au travers de l’exposition permanente visible dans le jardin de la médiathèque.

Médiathèque de Riec-sur-Bélon Rue Jacques Decaux 29 340 Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Centre Bourg Finistère Bretagne 02 98 06 50 30 http://www.riecsurbelon.bzh
Visite de l’exposition permanente

©Mairie de Riec-sur-Bélon

À voir aussi à Riec-sur-Bélon (Finistère)