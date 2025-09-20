Visite de l’exposition permanente « Trésor de la Renaissance » Bibliothèque Humaniste Sélestat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Voyagez dans le temps sur les traces de Beatus Rhenanus, savant du XVIᵉ siècle, et percez les secrets de nos ouvrages anciens grâce à nos outils interactifs. En lien avec la thématique nationale, des médiateurs vous présenteront le projet architectural de Rudy Ricciotti, visant à rétablir l’aspect monumental de la halle aux blés, devenue la Bibliothèque Humaniste.

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

© Vincent Schneider