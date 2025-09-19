Visite de l’exposition « Que d’émotions ! L’art est bon pour le cerveau » Bibliothèque universitaire Lucien Febvre Belfort

Visite de l’exposition « Que d’émotions ! L’art est bon pour le cerveau » 19 et 20 septembre Bibliothèque universitaire Lucien Febvre Territoire-de-Belfort

Entrée libre

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition Que d’émotions ! L’art est bon pour le cerveau, fruit d’un dialogue entre art et sciences. Les gravures anatomiques issues du fonds patrimonial de la bibliothèque de Santé de l’Université Marie et Louis Pasteur y côtoient les œuvres contemporaines de l’artothèque ASCAP de Montbéliard dans un parcours visuel et sensible autour des émotions.

Samedi 20 septembre à 11h, laissez-vous guider par une médiation à deux voix proposée par l’artothèque ASCAP. Cette déambulation immersive parmi les œuvres vous plongera dans un tourbillon d’émotions.

Bibliothèque universitaire Lucien Febvre 43 faubourg des Ancêtres, 90000 Belfort Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 21 93 16 https://bu.univ-fcomte.fr/bibliotheques/bu-belfort/

© Mathilde Joubert