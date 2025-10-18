Visite de l’exposition Quitte ou Double en Langue des Signes Française Troyes

Visite de l’exposition Quitte ou Double en Langue des Signes Française Troyes samedi 18 octobre 2025.

Visite de l’exposition Quitte ou Double en Langue des Signes Française

Centre d’art contemporain Passages Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 16:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Accompagné.e d’une interprète de l’association Des Yeux, Des Mains, partez à la rencontre des œuvres de Brice Dellsperger et de leurs univers cinématographiques troublants et fascinants.



Une manière différente d’entrer dans son travail, accessible à toutes et à tous, pour partager ensemble un moment de découverte et d’échange.



Gratuit, sur inscription. .

Centre d’art contemporain Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de l’exposition Quitte ou Double en Langue des Signes Française Troyes a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne