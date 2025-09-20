Visite de l’exposition « Roubaix dans les yeux », 11e édition Cité scolaire Baudelaire Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre de l’exposition Roubaix dans les yeux, 11e édition par la Société d’Emulation de Roubaix

Remise des prix dimanche à 15h30

Cité scolaire Baudelaire 23 avenue Le Nôtre, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Construite à la fin du 19e siècle pour accueillir une congrégation religieuse dédiée à l’enseignement, la cité scolaire Baudelaire devient rapidement un collège municipal de jeunes filles, avant d’être transformée en lycée. Au fil des décennies, l’établissement connaît plusieurs phases d’agrandissement et de modernisation. Il devient mixte au début des années 1970 et ouvre aujourd’hui ses portes pour faire parler les murs à travers les voix de ses élèves. Tramway Parc Barbieux

Parking à proximité

Société d’émulation de Roubaix