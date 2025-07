Visite de l’exposition Sobriété foncière Le Mans

Visite de l’exposition Sobriété foncière

5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-26 12:00:00

fin : 2025-09-26 13:00:00

2025-09-26

Dans le cadre de l’exposition Sobriété Foncière présenter a La Fabrique Rêves de Ville. Venez découvrir l’exposition avec l’architecte-conseil de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe. .

5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

Discover the exhibition with the consulting architect from the Direction Départementale des Territoires de la Sarthe.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung mit dem beratenden Architekten der Direction Départementale des Territoires de la Sarthe.

Italiano :

Scoprite la mostra con l’architetto consulente della Direction Départementale des Territoires de la Sarthe.

Espanol :

Descubra la exposición con el arquitecto asesor de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe.

