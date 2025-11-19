Visite de l’exposition suivie de la lecture d’un conte brésilien. La Source Le Bouscat

Visite de l’exposition suivie de la lecture d’un conte brésilien. Mercredi 19 novembre, 15h00 La Source Gironde

Sur inscription.

Début : 2025-11-19T15:00:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T15:00:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite de l’exposition en présence du photographe, suivie de la lecture d’un conte brésilien. expositon visite

Antoine Buquen