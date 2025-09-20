Visite de l’exposition sur le cinéma en montagne et réalité virtuelle CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Gap

Visite de l’exposition sur le cinéma en montagne et réalité virtuelle CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Gap samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’exposition sur le cinéma en montagne et réalité virtuelle 20 et 21 septembre CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Hautes-Alpes

Tarif réduit pour tous : Réalité virtuelle seule est de 4 € // Exposition& réalité virtuelle : – Adultes = 8 €

– Etudiants, – de 18 ans, demandeurs d’emplois, personnes porteuses d’un handicap = 6 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

EXPOSITION

Des premiers films aux sorties les plus récentes, du récit d’expédition au documentaire animalier, venez découvrir les chefs-d’oeuvre du cinéma de montagne et quelques pépites inédites issus des collections de la cinémathèque.

Des visites commentées seront proposées de 10h00 à 11h30 le samedi et le dimanche.

REALITE VIRTUELLE

Vous pourrez également survoler les Hautes-Alpes en montgolfière, vivre des expériences inédites en grimpant dans la falaise de Céüse ou dans une cascade de glace à Ceillac, faire l’ascension de la Barre des Ecrins, partager un moment avec un berger et ses brebis en alpage ou admirier le travail d’un maréchal ferrant.

Une expérience unique à ne pas manquer !

Tarifs réduits :

Réalité virtuelle seule est de 4 € pour tous

Exposition& réalité virtuelle :

– Adultes = 8 €

– Etudiants, – de 18 ans, demandeurs d’emplois, personnes porteuses d’un handicap = 6 euros

CINEMATHEQUE DE MONTAGNE 7 bis rue du Forest d’Entrais 05000 gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 52 13 87 https://www.cimalpes.fr https://www.facebook.com/cinemathequemontagne La cinémathèque de montagne a ouvert ses portes au public en septembre 2022 dans l’ancienne usine Badin à Gap. Depuis 1996, notre équipe collecte et sauvegarde les films tournés en zone de montagne depuis l’invention du cinéma et dispose à ce jour d’un patrimoine cinématographique exceptionnel de plus de 10000 films que nous sommes heureux de présenter au public dans un site unique et chargé d’histoire. Vous pourrez découvrir l’univers du cinéma de montagne à travers nos différents espaces :

L’accueil avec son bar et son jukebox vidéo

L’espace d’exposition proposant les chefs-d’œuvre du cinéma de montagne

L’espace de réalité virtuelle

La salle de cinéma de 160 places Parking place du Champsaur

Parking de Bonne

EXPOSITION

@patrick domeyne